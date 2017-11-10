В США пять женщин обвинили комика Луиса Си Кея в домогательствах

Нью-Йорк, США, , 10:37 — REGNUM Известного американского комика Луиса Си Кея сразу пять женщин обвинили в непристойном поведении и сексуальных домогательствах, 9 ноября сообщило издание The New York Times.

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Скандал подняли участницы дуэта «Чикаго», заявив, что комедийный актер, пригласив их в 2002 году после концерта в свой гостиничный номер, не стал шутить, а предложил им полюбоваться своими гениталиями.

«Он продолжал снимать с себя всю одежду и, полностью раздевшись, начал мастурбировать», — сообщила журналистам одна из присутствовавших в номере дам.

В подобном же непристойном поведении известного юмориста обвиняют и остальные пострадавшие.

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Сам комик предпочел не отвечать на вопросы журналистов, однако, по сообщениям журналистов Associated Press, он уже отказался от участия в премьере нового фильма «Я люблю тебя, папочка» и от шоу на телеканале CBS.

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Напомним, в США раскручивается вал скандалов, связанных с сексуальными домогательствами известных персон. Все началось с американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в приставаниях уже около 50 женщин. Среди пострадавших — даже звезды Голливуда первой величины, такие как Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Затем в приставаниях был уличен актер и режиссер Кевин Спейси, журналист Марк Халперин, актер и режиссер Дастин Хоффман, и даже экс-президент США Джордж Буш — старший.

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