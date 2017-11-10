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Воронеж победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Общество

За первое место в номинации «Градостроительная политика» Воронеж получит федеральную премию

Воронеж, 10 ноября 2017, 10:12 — REGNUM  Воронеж вошел в число 18 муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В конкурсе принимали участие муниципальные образования двух категорий — городские округа и городские поселения, а также сельские поселения. Проводился отбор в два этапа — региональный и федеральный. По итогам регионального этапа организационный комитет выделил по три муниципальных образования в каждой номинации и категории участников, которые приняли участие в федеральном отборе.

Победители были объявлены на заседании федеральной конкурсной комиссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.

Лучшие муниципальные практики выбирали в трех номинациях. Эксперты оценивали муниципальную градостроительную и экономическую политики, а также уровень обеспечения «обратной связи» с жителями муниципальных образований и развитие территориального общественного самоуправления.

Воронеж занял первое место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

За победу в конкурсе Воронеж получит премию в 5 млн рублей — согласно утвержденному распоряжению правительства РФ о распределении трансфертов между бюджетами субъектов Федерации на премирование.

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Городское благоустройство

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