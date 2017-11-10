В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих

Москва, , 10:08 — REGNUM Депутат Государственной думы Василий Власов (ЛДПР) обратился к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с предложением рассмотреть возможность сокращения рабочей недели для некурящих с 40 до 35 часов.

Депутат напомнил, что экономические потери России из-за курения составляют порядка 3% ВВП. Власов считает, что необходимо разрабатывать методы стимулирования граждан для отказа от курения.

«В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени», — считает депутат.

По его словам, в настоящий момент он прорабатывает инициативу о введении 35-часовой рабочей недели для некурящих, при этом данная инициатива положительно скажется как на развитии российской экономики, так и на здоровье населения.

«В связи с вышеизложенным прошу Вас распорядиться проанализировать возможность реализации данной инициативы», — обратился парламентарий к Топилину.

Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил о возможном в XXI веке изменении стандарта продолжительности дня — он может сократиться до четырех часов. По его словам, когда-нибудь, возможно, люди будут работать и два часа, после чего заниматься своими делами.

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