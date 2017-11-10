В вопросах защиты детства Тульская область – в числе передовых регионов

Тула, , 09:23 — REGNUM IV Всероссийское совещание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на тему «Координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» состоялось в Туле 9 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. На совещание участники из 80 субъектов РФ.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

«Забота о подрастающем поколении, профилактика правонарушений среди подростков — одни из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом. Для их успешного решения необходимо тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон. Сегодняшнее совещание — эффективная площадка для диалога и обмена опытом. Она объединяет и сотрудников органов власти, и общественников, и руководителей специальных воспитательных учреждений. Для нас большая честь, что такое масштабное социально значимое событие проходит именно в Тульской области. Уверен, что решения, принятые по итогам Всероссийского совещания, позволят повысить эффективность нашей совместной работы по защите прав детей и подростков», — говорится в обращении губернатора к участникам форума.

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства образования и науки РФ Евгений Сильянов отметил, что за последние годы проведена большая работа в сфере профилактики подростковой преступности. По итогам 2016 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось более чем на 13%: если в 2015 году было совершено 61 тыс. 833 преступления, то по итогам 2016 года — более 53 тысяч. За девять месяцев 2016 года было зарегистрировано почти 40 тысяч преступлений, за тот же период этого года — менее 32 тысяч. Евгений Сильянов также отметил, что в вопросах защиты детства Тульская область в числе передовых среди всех субъектов РФ.

Марина Левина сообщила, что в регионе вопросы оказания помощи подросткам с девиантным поведением, в том числе постпенитенциарной, находятся в зоне особого внимания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. По итогам 2016 года в регионе зафиксировано снижение числа повторных правонарушений несовершеннолетних на 12%, а повторных преступлений — на 5%.

По словам Марины Левиной, алгоритм работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, сформирован в ходе реализации региональной программы «Преодоление». Эта программа получила грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С момента создания Фонда Тульская область стала активным участником его программ, проектов и акций. Это позволило повысить эффективность работы по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних стабилизировать криминогенную ситуацию в подростковой среде региона.

«Мы внедрили инновационные технологии и методики работы с несовершеннолетними правонарушителями и их семьями в учреждениях системы социальной защиты и молодежной политики, уголовно-исполнительных инспекциях. Определили несколько базовых площадок, одной из которых стал социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тулы. Сейчас апробированные специалистами центра формы и методы активно используются другими учреждениями системы социальной профилактики в муниципальных образованиях», — подчеркнула заместитель председателя регионального правительства.

По словам министра, надежными партнерами в этой работе выступают общественные организации, реализующие социально значимые проекты при грантовой поддержке Тульской области. Все большее число социально ориентированных некоммерческих организаций активно включается в работу с трудными подростками. Так, Тульская региональная общественная организация «Ассоциация многодетных семей» реализовала проекты по социальной адаптации многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе проектов применялись различные формы и методы добровольческой и благотворительной деятельности. В рамках проекта «Дорога здоровья к успеху» Тульский городской молодежный спортивный клуб «Андрей» вовлекает подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в разнообразные виды активной досуговой деятельности, занятия спортом. Значительный потенциал для работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, содержится в системе дополнительного образования. Как отметила Марина Левина, всего по области в досуговую деятельность вовлечены 57% несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, что на 14% больше показателя прошлого года.

В регионе разрабатываются и применяются новые подходы к работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Так, в 2015—2016 годах 30 таких ребят в возрасте от 14 до 17 лет, были вовлечены в социальный проект «В гармонии с законом», также получивший грантовую поддержку Фонда. Основные задачи проекта — привитие несовершеннолетним навыков здорового образа жизни, социально приемлемых моделей поведения, изменение ценностных ориентаций, повышение уровня правового сознания, обучение конструктивному разрешению конфликтных ситуаций.

«На сегодняшний день все участники проекта демонстрируют устойчивое законопослушное поведение. В их семьях нормализована психо-эмоциональная обстановка. Подростки обрели мотивацию к дальнейшему обучению и профессиональному самоопределению. Методики проекта обобщены и приняты к распространению», — подчеркнула Марина Левина.

Кроме того, для повышения эффективности работы по ресоциализации и социальной реабилитации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, проводится региональный социальный проект «Путевка в жизнь». Его центральное звено — общественные наставники несовершеннолетних. Они работают с ребятами в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи освободившимся. Как правило, это первое полугодие после освобождения.

Важную роль в отработке эффективных практик, в том числе по предпрофессиональной подготовке несовершеннолетних, в регионе играет Щекинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа.

Сейчас в нем реализуется социальный проект по социальной адаптации и ресоциализации осужденных подростков, возвращающихся к месту жительства. В проект вовлечены все 69 ребят, находящихся в училище. Он предусматривает построение карьерных стратегий несовершеннолетних, организацию наставничества при условии эффективного взаимодействия учреждения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, центров занятости населения, а также социальных партнеров — предприятий, предоставляющих рабочие места для стажировки участников.