Касперский прокомментировал доклад WikiLeaks о вирусе ЦРУ

Москва, , 09:16 — REGNUM Глава компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал доклад разоблачительного ресурса WikiLeaks о том, что специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США создали специальный код, который позволяет маскировать работу вредоносных программ под продукцию российской компании.

«Мы (представители «Лаборатории Касперского») исследовали отчет Vault 8 и подтверждаем, что сертификаты под нашим именем являются поддельными», — написал Касперский.

При этом глава «Лаборатории Касперского» добавил, что сервисы компании и личные данные пользователей не пострадали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября текущего года портал WikiLeaks обнародовал документы, из которых следует, что ЦРУ США использовало специальный код для маскировки своих вредоносных программ таким образом, что источниками вирусов казались другие компании.

По данным представителей ресурса, ЦРУ США разработало шпионскую компьютерную программу Hive («Улей»), которая обеспечивает кражу данных с зараженных им компьютеров.

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