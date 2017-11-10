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Пять бесплатных биноклей установлены на Воробьевых горах в Москве

Общество

Чтобы защитить бинокли от вандалов их покрыли специальным защитным лаком

Москва, 10 ноября 2017, 08:37 — REGNUM  В Москве на Воробьевых горах на смотровой площадке перед зданием МГУ установили бесплатные бинокли, сообщается на портале мэра Москвы.

Всего установлено пять оптических приборов с 15-кратным увеличением. Их можно направлять в разные стороны.

Пользоваться биноклями могут и дети: около каждого оптического прибора есть подставка, чтобы ребенок смог до него достать.

Чтобы защитить бинокли от вандалов и для долговечности их покрыли специальным защитным лаком.

Смотровая площадка на Воробьевых горах является одной из самых высоких точек столицы — на высоте 80 метров над уровнем Москвы-реки.

С этого места во всех подробностях рассмотреть Большую спортивную арену «Лужников», Лужнецкую набережную и небоскребы «Москва-Сити».

Напомним, в 2012 году на Воробьёвых горах уже устанавливали такие бинокли. Но в 2014 году, с началом благоустройства площадки, их убрали.

Бесплатные бинокли в Москве есть на смотровых площадках в музее-заповеднике «Коломенское», Останкинской телебашне, на входе в парк Горького, в башнях «Восток» и «Федерация» комплекса «Москва-Сити», в Центральном детском магазине и в Храме Христа Спсителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве проводятся различные развлекательные мероприятия и концерты. Зимой 2017 года здесь планируется возродить старинную народную забаву — катание на санях для привлечения туристов и привлечения граждан к спортивному образу жизни.

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Городское благоустройство

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