СМИ: Российских студентов перед ЧМ-2018 выселят из общежитий

Москва, , 08:29 — REGNUM Министерство образования и науки России и оргкомитет «Россия-2018» рекомендовали вузам Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска выселить иногородних студентов из общежитий перед чемпионатом мира (ЧМ) по футболу — 2018. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, освободившиеся места в общежитиях могут занять сотрудники Росгвардии и полицейские, которые будут обеспечивать безопасность футбольного турнира. Поскольку ЧМ-2018 по футболу начнется в середине июня, это вынудит учебные заведения изменить учебные программы и расписание летних сессий.

Газета отмечает, что Российский студенческий союз (РСС) уже обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить принудительного выселения студентов в то время, когда многие из них проходят практику или работают.

В Министерстве образования и науки РФ изданию подтвердили, что по поручению правительства РФ направили рекомендации по корректировке учебных графиков в период проведения ЧМ.

Также в ведомстве отметили, что некоторые вузы будут размещать в своих общежитиях силовиков на основе контракта с территориальными органами внутренних дел и за их счет.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.