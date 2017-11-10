Глава СПЧ: Живодёрство должны наказывать лишением свободы

Москва, , 08:37 — REGNUM За тяжкие преступления против животных необходимо лишать свободы минимум на шесть лет. Об этом заявил председатель президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Когда жестокое обращение с животными сопряжено с отягчающими обстоятельствами, с садизмом, повлекшим смерть или увечье животных, должны наказываться, как минимум, шестью годами лишения свободы, — сказал Федотов в интервью телеканалу «Мир 24». — Тем самым все это переводится в категорию тяжких преступлений».

Он отметил, что необходимо разработать градацию составов преступлений против животных.

«Считаю, что должно быть несколько статей, иначе мы просто нарушим структуру Уголовного Кодекса, пытаясь запихнуть в одну статью все, что касается преступлений против животных», — добавил Федотов.

Ранее депутаты партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий усиление уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до лишения свободы на три года. Действующее законодательство не предусматривает такого строгого наказания за преступления против животных.

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