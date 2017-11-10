Без химзавода — нищета и голодная смерть? В Якутии утрируют настрой власти

Якутск, , 09:33 — REGNUM В Якутии не утихает обсуждение намерения «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) и правительства республики построить газоперерабатывающий комплекс в Мегино-Кангаласском районе региона. В очередной раз высказываясь на эту тему, председатель общественного движения «СИР», эколог Иван Степанов озвучил альтернативный способ развивать производство с использованием газа, не строя метаноловый завод на берегу Лены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Многие высказывания на эту тему от известных в республике людей общественник, намеренно утрируя, сводит к одному тезису: «Если не построить метаноловый завод в Мегино-Кангаласском улусе, то жителей данного улуса и вообще всей республики ждет окончательная нищета и голодная смерть». С этим Иван Степанов категорически не согласен и приводит несколько путей развития производства в Якутии.

Главной альтернативой тревожащему якутян проекту он называет создание предприятия по сжижению природного газа.

«Действительно, газовые месторождения в республике очень богаты содержанием метана (более 90%), и появление завода по сжижению природного газа очень заметно улучшит экономическое положение. Ведь это не только дешевое газомоторное топливо, но и возможность газификации отдаленных населенных пунктов. Перевод всех котельных на природный газ однозначно снизит финансовую нагрузку на республиканские и местные бюджеты, а также отразится положительно на семейных бюджетах всех жителей республики. Для сельского хозяйства данный проект мог быть очень и очень полезен. И труба газопроводная получит желаемую нагрузку для снижения тарифов. Уверен, что мультипликативный эффект ожидается немалый», — высказал мнение эколог.

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Главным преимуществом такого проекта в сравнении с метаноловым заводом он видит то, что предприятие по сжижению природного газа в своем производстве не предполагает использование воды и не представляет страшной экологической угрозы для населения республики.

Он призывает жителей региона принять участие в обсуждении альтернативного метаноловому заводу производства из добываемого в республике газа. Кроме того, эксперт высказывает пожелание, чтобы такое предприятие создавалось при взаимодействии республики с частным бизнесом, именно местным.

«Участие республики важно с точки зрения контроля за стратегически важным направлением. Конечно, государство не всегда демонстрировало эффективность управления, но если найти патриотичных и образованных профессионалов-управленцев (таких людей в республике немало), то результат не заставит ждать», — настроен на положительный результат Иван Степанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии обеспокоены перспективой строительства метанолового завода, который предполагается расположить у реки Лена выше по течению от Якутска.

Экологи предупреждают: попадание метанола в реку может быть крайне опасным для жителей столицы республики, так как это вещество проникает в организм в том числе через кожу и может попасть в квартиры вместе с водопроводной водой.

Представитель «ЯТЭК» уверяет в том, что такой риск минимален, а сбрасывать неочищенную после производственного цикла воду обратно в Лену не планируется, и вместе с представителями правительства региона убеждает в нужности этого проекта с точки зрения развития производства и пополнения бюджета налогами.