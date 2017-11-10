Жильё без спроса: «Налоговый вычет для арендаторов нецелесообразен»

Оренбург, , 08:06 — REGNUM Вывод рынка аренды жилья из тени необходим. Об этом заявляет оренбургский адвокат Эльдар Шарафутдинов. Вместе с тем, комментируя инициативу о налоговой льготе для арендаторов, он отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что, по его мнению, на сегодняшний день нововведение не целесообразно в связи с тем, что рынок жилья сейчас не пользуется спросом.

«Во-первых, в случае принятия данной нормы, на мой взгляд, будет рост стоимости сдачи жилого помещения. Так как собственник жилья в аренду будет вкладывать сумму налога. В договоре будет прописана одна сумма, а на самом деле платиться другая. Во-вторых, не все граждане заходят показывать налоговой инспекции свои доходы, так как данный закон может коснуться людей, которые являются государственными служащими, данная законодательная инициатива никак не регламентирована.

С другой стороны, государственные органы будут получать информацию об арендодателях, которые такое жилье сдают, и арендаторов, которые данное жилье снимают, и будут обязаны в случае пребывания на новом месте, регистрироваться в органах полиции. Также арендодателю будет легче доказывать в суде, в случае просрочки оплаты арендатором сумму платежа. Так как, все договора аренды будут регистрироваться», — сказал правозащитник.

По мнению депутата Заксобрания Пермского края Александра Григоренко (ЛДПР), для легализации аренды квартир нужно сделать, как минимум, на несколько лет минимальный налог. Условно 100 рублей в месяц с квартиры и максимально упростить его оплату. При этом ввести жёсткие финансовые санкции против тех, кто не регистрирует сделки по аренде. Тогда в сочетании с налоговым вычетом для арендаторов может это и заработает.

«Концепция «люди — это новая нефть» шагает по планете. Но на мой взгляд, не с того конца заходят власти», — отметил парламентарий на своей странице в соцсети.

Григоренко также отметил, что рост налогообложения населения неизбежен:

«Налоги на землю, имущество, доходы, машины будут расти. Это неизбежный процесс. Нефтяная Россия понемногу заканчивается. А правящая элита страны привыкла хорошо жить».

Напомним, Минстрой разработал поправки в Налоговый кодекс РФ. Квартиросъёмщикам планируют предоставить налоговый вычет по найму жилья. Чиновники рассчитывают, что этот инструмент позволит вывести из тени арендодателей, которые не подают налоговую декларацию на доходы, полученные от сдачи жилья в аренду.

Сейчас собственники жилья могут сдавать его в аренду, и нередко они даже заключают с арендаторами соответствующие договоры. Правда, зачастую такие договоры не регистрируются в налоговых органах. Соответственно, фактически создаётся видимость законности сделки, а на самом деле средства всё равно уходят от налогообложения.