Верховный суд встанет на сторону тех, кто отбирает детей? Родители против

Москва, , 09:40 — REGNUM Одиночные пикеты с требованием не принимать проект постановления Пленума ВС РФ в случае, если из текста документа не были исключены ювенальные правовые «закладки», пройдут по всей России. Верховный суд (ВС) РФ может выдать «ювеналам» разрушительный для семей карт-бланш в правоприменительной практике, касающейся вопросов отобрания детей и ограничения или лишения родительских прав.

Акции протеста проведут 13 и 14 ноября 2017 года представители «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС).

Речь идет о проекте постановления Пленума Верховного суда, текст которого был опубликован в «Адвокатской газете» 17 октября 2017 года. Содержание проекта повергло родительскую общественность в шок: документ, призванный оградить семьи от ювенальных норм, по факту расширяет и закрепляет ряд особо одиозных антисемейных установок, против которых не раз выступали представители РВС и других родительских организаций. Так, например, документ расширяет понятие «непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка» при его отобрании из семьи: теперь поводом для этого может стать не действительно острая, угрожающая ребенку ситуация, но и так называемое длящееся семейное неблагополучие. Которое, как известно, запросто может диагностироваться чиновниками «на глазок» в собственных интересах. Отметим, что под статус «неблагополучия» (жестокого обращения) в семье все чаще стали подпадать обычные родительские меры воспитания детей.

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При этом противозаконное насильственное разлучение ребенка с родителями и удерживание его в специальных центрах, куда нет допуска родителям, может быть переквалифицировано в процедуру «реабилитации». А вернуть сына или дочь в семью можно будет только в случае, если родители сумеют доказать, что такой возврат — в интересах ребенка. В то же время решить дело в пользу приемной семьи при устройстве судьбы ребенка станет проще, что сделает кровные семьи полностью беззащитными в судебных тяжбах.

Если Верховный суд даст добро на постановление с ювенальными «закладками», то массовое антисемейное беззаконие, вскрытое представителями РВС еще летом 2017 года и отображенное в нашумевшем «Альтернативном докладе Президенту РФ», может стать ежедневной законной практикой как для чиновников из опеки, так и для судей.

Кроме того, 13−14 ноября в Москве стартует всероссийский сетевой форум с международным участием «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства». Эта стратегия является скроенным по лекалам Совета Европы документом, который за пять лет серьезнейшим образом переформатировал российскую семейную политику под западные «стандарты».

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Форум проходит сразу на нескольких крупнейших ведомственных и общественных площадках, в том числе и в ОП РФ. Ожидается участие в мероприятии и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. При этом критика в адрес омбудсмена по части «наведения мостов» с финскими «ювеналами» (в мае 2017 года Кузнецова посетила с рабочим визитом известную своей ювенальной практикой Финляндию) обретает под собой всё более устойчивую почву — ведь именно финские сотрудники «сферы семейных услуг» приглашены выступить экспертами на ключевом для детско-семейной сферы России форуме.

Очевидно, что плачевные результаты «Национальной стратегии» 2012−2017 гг., итогом которой стали сотни разрушенных семей, будут одобрены на площадках форума «коллективным автором» — российским ювенальным лобби и финскими коллегами. Этим итогам форума, по-видимому, и предстоит лечь в основу плана «Десятилетия детства» в России — под видом «широких общественных слушаний» и «одобрения российской общественности», разумеется.

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Все это породило широкий протест родительской общественности — в ближайшее время «Родительское Всероссийское Сопротивление» опубликует в федеральной прессе Обращение к судьям Верховного суда РФ.