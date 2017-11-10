В Китае раскрыта банда торговцев исчезающими видами животных

Чэнду, Китай, , 07:18 — REGNUM Более двадцати подозреваемых было задержано за отлов, скупку и продажу исчезающих видов животных в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

По информации полиции города Сучжоу, подозреваемые занимались куплей и продажей гиббонов, макак, малых панд, питонов и игуан.

В июне под подозрение полиции попал владелец местного аквариума в торговле редкими видами животных через интернет.

«Владелец аквариума был схвачен после возвращения с поездки в [столицу провинции Сычуань — прим. ИА REGNUM ] город Чэнду, где он купил малую панду», — заявил офицер полиции промышленного парка Сучжоу Сюй Йоухун.

Подозреваемый рассказал полиции, что он покупал гиббонов и малых панд на продажу через онлайн-магазин.

«Макаки продавались по цене 15 тыс. юаней ($2,3 тыс.) за особь, а малые панды за 40 тыс. юаней. Вымирающие гиббоны предлагались более чем за один миллион юаней», — отметил заместитель руководителя отряда полиции промышленного парка Чэнь Си, добавив, что животные были помещены под опеку профессионалов.

Отметим, что по уголовному законодательству Китая, торговля вымирающими видами животных может караться до десяти лет тюремного заключения. Однако убийство редких животных, например — больших панд карается вплоть до смертной казни.

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