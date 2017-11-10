Власти Шанхая запретили прокат электровелосипедов и ввели ряд новшеств

Шанхай, Китай, , 06:37 — REGNUM Власти Шанхая выпустили указ о регуляции рынка проката велосипедов в городе, запрещая прокат электрических велосипедов, сообщает 9 ноября агентство «Синьхуа».

По информации Комиссии по транспорту шанхайского муниципалитета, количество велосипедов, находящихся в прокате возросло до 1,78 млн с апреля 2016 года, из них 60 тыс. — электрические.

В целях выполнения муниципального плана по развитию транспорта и транспортной безопасности, прокат электрических велосипедов в рамках эксперимента был запрещен.

Те же велосипеды, которые уже используются на улицах, будут постепенно выведены из оборота, сообщают власти города.

Согласно указу, прокатные компании обязаны будут покупать страховку для своих клиентов, вклады клиентов держать на счетах в указанных банках, а также официально регистрировать номера велосипедов.

В настоящее время в Китае порядка 70 брендов проката велосипедов, у которых более 16 млн велосипедов на улицах по всей стране, а также 130 млн клиентов, сообщает Министерство транспорта.

В целях наведения порядка в этой сфере, власти таких крупных городов, как Пекин, Шэньчжэнь и Тяньцзинь выпустили соответствующие распоряжения.

Стоит отметить, что власти Китая в целях борьбы с загрязнением воздуха и бесконечными пробками, всячески приветствуют использование экологически чистого транспорта в крупных городах. Так, Муниципалитет Пекина в середине октября рассказал о своих планах строительства первой в мире веломагистрали, которая свяжет несколько районов города. Магистраль будет двухуровневой и располагаться на эстакаде в нескольких метрах над землей.

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