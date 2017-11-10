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Смертная казнь в США: В Неваде спорят, как правильно убивать приговоренных

Общество

Разногласия рассмотрит Верховный суд

Лас-Вегас, США, 10 ноября 2017, 06:02 — REGNUM  Федеральные тюрьмы штата Невада отложили проведение смертных казней после решения судьи Кларк Дженнифер Тольятти, запретившей использовать для казни приговоренного к смерти Скотта Раймонда Дозира нервно-паралитическое средство, известное как цизатракурий, передает Associated Press.

Окружной суд рекомендовал не использовать для исполнения приговоров цизатракурий, а ограничиться смесью диазепама и фентанила.

Поводом для вынесения решения судьи стало предположение, что исполнители приговора могут не увидеть страданий преступника в случае применения нервно-паралитического вещества.

Пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений штата Невада Брук Кист заявил, что запланированная казнь осужденного убийцы Дозира была отложена в связи с подачей апелляции в Верховный суд.

Ведомство считает, что решение окружного суда «безосновательно» и настаивает на проведении казни с использованием смеси трех веществ — фентанила, диазепама и цизаткурия.

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