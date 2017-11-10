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В США построили свою «стену скорби» — в память о жертвах опиатов

Общество

Количество героиновых наркоманов в США является максимальным за последние 20 лет

Чикаго, США, 10 ноября 2017, 05:44 — REGNUM  В Чикаго открылась «стена скорби» — мемориал в честь жертв отравления опиоидами, передает Associated Press.

«Мемориал жертвам опиоидного кризиса» представляет из себя стену из 22 тысяч таблеток, на которых выгравированы портреты наркоманов, погибших от передозировок препаратами опия.

Раз в несколько минут автоматическая гравировальная машина добавляет в «стену скорби» еще один портрет — очередного наркомана, погибшего от передозировки.

По данным ООН, в 2016 году количество героиновых наркоманов в США превысило миллион человек и является максимальным за последние 20 лет.

Однако кроме героина, который в США запрещен, наркоманы употребляют и другие смертельно опасные опиоиды, ряд из которых можно свободно купить в аптеках США.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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