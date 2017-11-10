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Береговая охрана США арестовала наркоторговцев на катере, забитом кокаином

Общество

Вес изъятого наркотика составляет 862 килограмма

Сан-Диего, США, 10 ноября 2017, 05:28 — REGNUM  Береговая охрана США провела спецоперацию у берегов Южной Америки, в ходе которой были арестованы двое наркоторговцев и катер, заполненный кокаином, передает Associated Press.

Согласно опубликованной информации, вес изъятого наркотика составляет 862 килограмма. По приблизительным оценкам, стоимость такого количества кокаина «на улице» — $44 млн.

Также были задержаны гражданин Колумбии и Венесуэлы, которые находились на катере с кокаином.

Напомним, днем ранее, 9 ноября, власти Колумбии сообщили об изъятии «крупнейшей партии кокаина в истории» — 12 тонн наркотика были обнаружены на нескольких фермах в департаменте Антьокия, вблизи границы с Панамой.

Президент Колумбии Хосе Мануэль Сантос «оценил» стоимость партии в 12 тонн кокаина в $360 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии изъята крупнейшая партия кокаина в истории человечества

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними

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