Береговая охрана США арестовала наркоторговцев на катере, забитом кокаином

Сан-Диего, США, , 05:28 — REGNUM Береговая охрана США провела спецоперацию у берегов Южной Америки, в ходе которой были арестованы двое наркоторговцев и катер, заполненный кокаином, передает Associated Press.

Согласно опубликованной информации, вес изъятого наркотика составляет 862 килограмма. По приблизительным оценкам, стоимость такого количества кокаина «на улице» — $44 млн.

Также были задержаны гражданин Колумбии и Венесуэлы, которые находились на катере с кокаином.

Напомним, днем ранее, 9 ноября, власти Колумбии сообщили об изъятии «крупнейшей партии кокаина в истории» — 12 тонн наркотика были обнаружены на нескольких фермах в департаменте Антьокия, вблизи границы с Панамой.

Президент Колумбии Хосе Мануэль Сантос «оценил» стоимость партии в 12 тонн кокаина в $360 млн.

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