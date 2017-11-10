В Петропавловске-Камчатском из-за циклона закрыты школы

Петропавловск-Камчатский, , 04:59 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах в связи с надвигающимся на регион циклоном. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, в пятницу, 10 ноября, занятия первой и второй смены во всех городских школах Петропавловска отменены», — отметили в администрации.

Напомним, накануне сообщалось о приближении к берегам Камчатки охотоморского циклона, который снег дождём и сильный ветер.

По данным синоптиков, на протяжении двух дней под влиянием атмосферного вихря будет находиться весь полуостров.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска-Камчатского на период прохождения циклона коммунальные и оперативные службы краевого центра переведены в режим повышенной готовности.

Из-за непогоды на Камчатке отменены полёты местной авиации, межрегиональные рейсы на данный момент прибывают по расписанию.