Депутата и военных Конго судят за изнасилования детей

Кавуме, Конго, , 04:35 — REGNUM В конголезской провинции Южное Киву стартовал суд над депутатом заксобрания провинции и подчиненными ему военными, обвиняемыми в массовых изнасилованиях детей, передает Reuters.

Суд, которого правозащитники и родственники жертв изнасилований добивались несколько месяцев, был задержан на 10 часов и продолжался всего 20 минут — в ходе первого заседания судьи просто зачитали список обвиняемых.

Тем не менее, обвинители считают само начало судебного разбирательства в военном суде Кавуму «сильным сигналом в борьбе с безнаказанностью».

Депутата Фредерика Батумике, арестованного в июне 2016 года, а также 17 силовиков, обвиняют в 48 изнасилованиях детей в провинции Южное Киву в период с 2013 по 2016 годы. Самому младшему из пострадавших детей было 1,5 года.

Правозащитники заявляют, что группировка Батумике использовала изнасилования в качестве инструмента для устрашения жителей провинции.

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