В России увеличены штрафы для водителей за непропуск пешеходов

Москва, , 03:53 — REGNUM В России с 10 ноября вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность для автомобилистов за непредоставление преимущества в движении пешеходам и велосипедистам.

Закон был принят Государственной думой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом России Владимиром Путиным в октябре 2017 года.

В соответствии с новой редакцией КоАП штраф для водителей за отказ пропустить пешехода, велосипедиста или другого участника дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующегося преимуществом, может составить от 1500 до 2500 рублей.

До сегодняшнего дня, напомним, за соответствующее правонарушение предусматривалось только 1500 рублей штрафа.

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