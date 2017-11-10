Роспотребнадзор предупреждает о вспышке жёлтой лихорадки в Бразилии

Москва, , 01:49 — REGNUM Роспотребнадзор предупреждает граждан России о вспышке жёлтой лихорадки в Бразилии. Соответствующее заявление распространила 10 ноября пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщается, департамент здравоохранения бразильского штата Сан-Паулу официально заявил о регистрации в октябре 50 новых случаев жёлтой лихорадки, 22 из которых подтверждены лабораторно.

Местные власти инициировали кампанию вакцинации населения. В профилактических целях на территории штата закрыты учебные заведения, ограничен доступ в парковые зоны.

Отмечается, что помимо Бразилии случаи заболевания с подозрением на жёлтую лихорадку с начала 2017 года отмечены также в Колумбии, Суринаме, Боливии, Эквадоре, Перу и Французской Гвиане.

«Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании зарубежных поездок», — говорится в сообщении.

Жёлтая лихорадка — вирусное заболевание, передающееся человеку через укусы комаров. Является единственным заболеванием, которое требует проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в мире регистрируется около 200 тысяч случаев жёлтой лихорадки, из которых порядка 30 тысяч заканчивается летальным исходом.

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