Массовая облава на юге КНР: Уничтожены сотни банд, арестованы тысячи членов

Гуанчжоу, Китай, , 01:32 — REGNUM Полиция провинции Гуандун на юге Китая сообщила о раскрытии более 130 банд и аресте порядка 1420 подозреваемых в участии в бандформированиях в результате масштабной спецоперации по борьбе с организованной преступностью, сообщает 9 ноября агентство «Синьхуа».

Полиция начала подготовку к операции в первой половине 2017 года, изучая банды, терроризировавшие местное население в сферах строительства, аренды земли, частного кредитования и горного дела.

Операция проходила под руководством Министерства общественной безопасности и сопровождалась массовыми арестами. Более 90 задержанных ранее уже привлекались полицией или находились под подозрением.

Подозреваемые обвиняются в организации незаконных бандформирований, налётах, грабежах, нарушениях общественного порядка, преступлениях с использованием огнестрельного оружия, а также финансовых махинациях, сообщает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция китайкой провинции Цзянсу в начале ноября задержала банду подпольщиков, занимавшихся производством нелегального огнестрельного оружия.

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