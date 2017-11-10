В Нигерии уничтожена банда похитителей иностранцев

Абуджа, 10 ноября 2017, 01:38 — REGNUM Полиция Нигерии сообщила о ликвидации банды, занимавшейся похищениями иностранцев, передает Associated Press.
Спецоперация полиции прошла в городе Уорри. Полицейские вступили в перестрелку с боевиками, в результате которой один участник банды был убит. Двое других похитителей были арестованы.
Ликвидированная банда занималась похищениями иностранных граждан — туристов, врачей и инженеров — ради выкупа.
В частности, одним из последних дел банды стало похищение четырех британских миссионеров в октябре.
Троих британцев позднее удалось выкупить, четвертый гражданин Великобритании, доктор Ян Сквайр, был убит бандитами.
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