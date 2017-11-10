Ограбивший банк китайский инкассатор приговорен к 15 годам лишения свободы

Инкоу, Китай, , 01:13 — REGNUM Суд провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил бывшего инкассатора к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тыс. юаней за кражу 6 млн юаней ($90 млн), сообщает 9 ноября агентство «Синьхуа».

В сентябре 2016 года Ли Сюйи перевозил за рулем инкассаторской машины 35 млн юаней в городе Инкоу провинции Ляонин, сообщает Промежуточный народный суд города Инкоу.

Он, угрожая своим коллегам самодельным пистолетом, забрал с собой 6 млн юаней из грузовика и скрылся, отмечает суд. Однако далеко ему уйти не удалось. Полиция задержала грабителя у него же дома.

Ли признался в содеянном, а полиция изъяла все украденные деньги, что суд счел смягчающим обстоятельством.

Как сообщало ИА REGNUM, в навале февраля 2017 года сотрудник инкассаторской службы связал своих коллег, угрожая пистолетом, забрав с собой деньги. Он был найден по горячим следам спустя 8 часов после ограбления.

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