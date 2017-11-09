В Пскове появился новый городской телеканал

Псков, , 22:20 — REGNUM В Пскове начал вещание новый городской телеканал «Первый Псковский». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службах городского и регионального парламента, новую студию телеканала сегодня, 9 ноября, посетили председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов и глава Пскова Иван Цецерский. Они же приняли участие в записи первого студийного эфира.

По словам руководителя «Первого Псковского» Максима Фёдорова, компания начала работу весной 2016 года и за полтора года превратилась в целый телеканал, вещающий в формате Full HD 24 часа в сутки.

Спикер областного собрания депутатов Александр Котов отметил, что новый телеканал может составить конкуренцию псковскому филиалу ГТРК, что, по его мнению, пойдёт на пользу всем, а главное — зрителю.

Глава Пскова Иван Цецерский вспомнил времена, когда в Пскове работали городские телекомпании «Телеком» и «Тивиком».

"Вы должны сделать так, чтобы ваше телевидение вошло в каждую псковскую семью. И, конечно, хотелось бы увидеть в эфире как можно больше детских и молодёжных программ. Пока в псковском телеэфире этого недостаточно», — отметил Цецерский.

Канал «Первый Псковский» вещает в основных кабельных сетях Псковской области 24 часа 7 дней в неделю. В настоящее время доля собственных программ небольшая, эфир заполняется фильмами и сериалами.

Отметим, что в Псковской области нет региональной телекомпании, а городской канал «Телеком» действовал в Пскове до 2006 года.