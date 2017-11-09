Премьер и министры не убедили студентов: забастовка будет продолжена

Ереван, , 20:45 — REGNUM Премьер-министр Армении Карен Карапетян не смог убедить студентов, которые требуют не отменять отсрочку от армии по учёбе прекратить забастовку, которая будет продолжена завтра утром.

Сегодня, 9 ноября, представителей бастующих студентов по их требованию принял глава армянского правительства. На встрече присутствовали также министры обороны и образования Виген Саркисян и Левон Мкртчян. Как заявил студенты после встречи, министры ранее заявляли, что им больше нечего обсуждать со студентами.

Обсуждение, которое длилось около двух часов не дало результатов, так как, по словам студентов, Карапетян и Саркисян предложили, что требования студентов могут быть рассмотрены уже после принятия закона. Министр обороны в частности сказал, что сейчас технически невозможно внести в законопроект какие-то значимые изменения, но возможно привлечь студентов к работе над постановлениями правительства, которые должны быть приняты после окончательного принятия законопроекта.

После встречи представители студентов заявили, что они не удовлетворены результатами встречи и продолжат борьбу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября парламент Армении принял в первом чтении проект закона «О военной службе и статусе военнослужащего». Согласно законопроекту, отсрочку от службы в армии получат лишь те граждане, которые заключат контракт с министерством обороны, обязуясь в ходе учебы пройти военную подготовку, а после окончания учебы пройти военную службу в месте и на условиях, указанных министерством обороны, причем служить они будут уже не два, а три года. В противном случае, когда им исполнится 18 лет, они будут призваны в армию сроком на два года. Министерство в свою очередь обязуется платить за учёбу студента, а по окончании присвоить ему звание лейтенанта, что позволит получать офицерскую зарплату во время службы.

Студенты уже третий день подряд проводят забастовку, заявляя, что данный законопроект нанесёт необратимый ущерб развитию образования и науки в стране. Если в первые дни забастовки руководство Ереванского государственного университета прибегло к давно забытым методам воздействия на студентов, чтобы не дать забастовке разрастись, а точнее закрывало двери факультетов, запирая людей внутри, то с сегодняшнего дня тактика изменилась, и занятия, по словам студентов и преподавателей, не проводились. Таким образом давая студентам отгул, есть надежда, что студенты останутся дома и не присоединятся к бастующим.

По мнению журналиста и обозревателя Мгера Аршакяна, студент не может быть прав в своих требованиях к получению образования, имея ректора Арама Симоняна (ректор ЕГУ, член правящей партии Армении — ИА REGNUM).

«Арам Симонян — это справедливость. Потому что, если он не понимает, что учеба, независимо от амбиций и способностей студента, является непрерывным процессом, и он все еще закрывает двери, чтобы провалить забастовку, и никто не говорит, спаси университет от твоего присутствия, значит Арам Симонян прав», — пишет Аршакян.

По его мнению, почти никто не имеет ответа на вопрос, где правительство ошибается. А правительство заложило ошибку в основе закона и его толкований, когда говорит, что он решает проблему справедливости и социального равенства. «Это — абсурд», — считает Аршакян.

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