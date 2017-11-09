Причал у парка «Зарядье» построят в 2018 году

Москва, , 20:52 — REGNUM Пассажирский причал рядом с парком «Зарядье» на Москве-реке планируется открыть в 2018 году, заявил 9 ноября президент столичной ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

По его словам, задержки в строительстве причала связаны с чрезмерными предосторожностями в вопросах безопасности судоходства.

«Я надеюсь, что уже в следующем году здесь будет готов причал», — сказал Евдокимов.

Он также отметил, что новые речные причалы, возможно, будут размещены на территории Южного речного вокзала и развлекательного парка для детей «Остров мечты».

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Зарядье» спешно построен ко дню города и открыт 9 сентября 2017 года. Спустя несколько часов после открытия парка для массового посещения СМИ сообщили, что вандалами было уничтожено огромное количество растений и газона. За «чудовищными» действиями хулиганов удалось скрыть низкое качество работ.

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