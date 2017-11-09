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В Ватикане запретили продажу сигарет и табака

Общество

Курение убивает до шести миллионов человек по всему миру

В Ватикане запретили продажу сигарет и табака
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Сигареты под запретом

Ватикан, 9 ноября 2017, 19:31 — REGNUM  Папа Римский Франциск запретил продажу табачных изделий на территории Ватикана, сообщили 9 ноября в пресс-службе Священного Престола.

На территории города-государства находится всего один магазин, в котором продаются сигареты. Запрет вступит в силу с начала 2018 года.

Несмотря на то что доходы от продаж табачных изделий идут в казну Ватикана, по словам руководителя пресс-службы Грега Берка, Сявщенный Престол не может поддерживать практику, которая явно вредит здоровью людей.

«Никакая прибыль не может быть законной, если она угрожает жизни людей», считает руководитель пресс-службы.

Берк сослался на статистику ВОЗ, согласно которой курение приводит к смерти более семи миллионов человек каждый год по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года были опубликованы исследования ВОЗ, согласно которым курение приносит глобальной экономике ущерб на сумму $1 трлн и убивает до шести миллионов человек по всему миру.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: Курение ежегодно уносит 6 млн жизней и «стоит» человечеству $1 трлн

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Борьба с курением

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