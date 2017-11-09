Под Тулой открылся Центр культурного развития «Верховье Дона»

Тула, , 17:52 — REGNUM Центр культурного развития «Верховье Дона» открылся в поселке Епифань Кимовского района Тульской области 9 ноября. В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Перед посещением центра глава региона встретился с жителями. На встрече обсуждались вопросы ремонта дорог, газоснабжения, социального обслуживания, задолженности по заработной плате.

Алексей Дюмин напомнил, что в прошлом году на встрече с общественностью был поднят вопрос по водоснабжению. В настоящее время заменена водопроводная труба, проводились работы по прочистке скважины. По словам главы администрации Кимовского района Эдуарда Фролова, случаи отключения воды стали реже, но ее качество воды не улучшилось. Решить этот вопрос можно за счет установления водонакопительных станций, есть типовой проект по установке таких объектов.

Губернатор отметил крайнюю важность реализации этих планов для жителей села, и поручил главе администрации проработать этот вопрос совместно с министерством ЖКХ.

Также в селе на будущий год запланирован ремонт дорог по двум улицам — Конной и Советской, а также ремонт тротуаров.

«Все тротуары сразу сделать не получится, поэтому вместе с жителями необходимо определить, с чего начать», — сказал губернатор.

В Центре культурного развития «Верховье Дона» глава региона осмотрел библиотеку, школу искусств, казачий курень.

Центр был построен в рамках Федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства Тульской области». Здесь юные жители поселка смогут получать дополнительное образование. В новом учебном году откроются инструментальные, вокальные классы, классы прикладного и изобразительного искусства. Одно из помещений предназначается для работы историко-краеведческого библиотечного центра и оснащается современной аудио‑ и видеотехникой, раритетными изданиями библиотечного фонда, электронными версиями краеведческой литературы.

«Этот новый дом культуры полностью соответствует современным требованиям. Здесь есть и выездной класс Кимовской детской школы искусств, и библиотечный центр, и музей казачьего быта. Уверен, что музей поможет сохранять и дальше развивать казачью культуру», — отметил глава региона.

Тульская область вошла в число 10 регионов страны, где реализуется проект «Сто клубов на селе». Проект проводится при поддержке президента России. В регионе строятся 8 домов культуры и ремонтируются 15 домов культуры. Епифанцы поблагодарили губернатора за новый современный клуб. В этот день в нем состоялся праздничный концерт.