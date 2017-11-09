Собянин создал свой личный блог и ждет комментариев

Москва, , 18:11 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин обзавелся личным блогом, в котором будет делиться своими комментариями по поводу собственных инициатив. Об этом градоначальник написал 9 ноября на своей странице в Twitter.

По словам Собянина, на сайте будет размещаться информация, поясняющая причины, мотивы и последствия принятых мэром решений.

«Для меня важен ваш опыт, знания, совет и поддержка. Читайте, комментируйте: сергейсобянин. рф», — написал мэр.

В блоге мэра появились уже первые хвалебные комментарии, однако именно положительные комментарии получили отрицательные оценки пользователей, а критические — положительные.

«Сомневаюсь, что хоть тут просочится хоть один коммент не в стиле «одобрямс». Давайте, граждане, лижите ниже и чаще», — пишет Natalya и получает 10 «лайков».

"Сергей Семёнович — спасибо Вам от Москвичей! За Ваше внимание к городу!» (орфография и пунктуация оригинала сохранены — прим. ИА REGNUM ), — пишет ASTIN TV и получает 10 «дизлайков».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 года в интервью на телеканале «Москва 24» Сергей Собянин прокомментировал отрицательные и критические отзывы москвичей в социальных сетях о работе столичной мэрии. По словам градоначальника, критики «все равно будут писать», поэтому, видимо, реагировать на мнение жителей города не стоит.

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