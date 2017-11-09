Четверг, 9 Ноября 2017 года
18:19:37 МСК

Мэрия Ярославля не в курсе закрытия мусоросортировочной станции

Общество

Но управляющие компании получают уведомления о том, что она прекращает работу с 1 декабря

Мэрия Ярославля не в курсе закрытия мусоросортировочной станции
Иллюстрация: Http://www.yartbo.ru/
Мусоросортировочная станция

Ярославль, 9 ноября 2017, 17:44 — REGNUM  Мэрия Ярославля не имеет информации о закрытии мусоросортировочной станции ЗАО «Чистый город», сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным городских властей, «предприятие работает в штатном режиме».

Между тем, как сообщили нашему корреспонденту в одной из управляющих компаний Ярославля, ими получено уведомление от ЗАО «Чистый город», в котором сообщается о том, что с 1 декабря предприятие прекращает работу.

На самой мусоросортировочной станции эту информацию комментировать отказались, отправив в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству правительства Ярославской области. Пока получить пояснения по сложившейся ситуации нам не удалось.

Напомним, мусоросортировочная станция ЗАО «Чистый город» была введена в действие в 2003 году. Предприятие оказывает услуги по утилизации твердых бытовых отходов населения, отходов потребления на производстве, и прием вторичного сырья, ее мощность мусоросортировочной станции составляет порядка 160 тыс тонн отходов в год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле могут прекратить сортировку мусора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить