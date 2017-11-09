Мэрия Ярославля не в курсе закрытия мусоросортировочной станции

Ярославль, , 17:44 — REGNUM Мэрия Ярославля не имеет информации о закрытии мусоросортировочной станции ЗАО «Чистый город», сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным городских властей, «предприятие работает в штатном режиме».

Между тем, как сообщили нашему корреспонденту в одной из управляющих компаний Ярославля, ими получено уведомление от ЗАО «Чистый город», в котором сообщается о том, что с 1 декабря предприятие прекращает работу.

На самой мусоросортировочной станции эту информацию комментировать отказались, отправив в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству правительства Ярославской области. Пока получить пояснения по сложившейся ситуации нам не удалось.

Напомним, мусоросортировочная станция ЗАО «Чистый город» была введена в действие в 2003 году. Предприятие оказывает услуги по утилизации твердых бытовых отходов населения, отходов потребления на производстве, и прием вторичного сырья, ее мощность мусоросортировочной станции составляет порядка 160 тыс тонн отходов в год.

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