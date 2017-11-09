В рамках акции «Благодарю» обработана первая тысяча «открыток без адреса»

Москва, , 16:56 — REGNUM Большая часть открыток со словами благодарности в рамках акции «Благодарю» было отправлено прямо из Сочи при помощи партнера акции — «Почты России». Но около 1000 открыток вернулись в Центр обработки данных акции «Благодарю» для установления недостающих для отправки данных: индекса получателя, квартиры, а, нередко, и номера дома или даже полного адреса.

Примерно половина открыток предназначена для отправки за пределы России, больше всех — в Шри-Ланку.

Среди открыток с российскими адресатами, попавших в Центр обработки данных (ЦОД) акции «Благодарю», больше всего теплых слов благодарности мамам, любимым людям, учителям и друзьям: «Мама! Всего четыре буквы, а смысл длиной в жизнь!», «Благодарю тебя за бессонные ночи, воспитание наших детей», «Спасибо вам, мои родители, за мудрость и знания, поддержку и терпение в постоянном процессе воспитания», «Спасибо огромное, любимый тренер, за радость побед и Ваше терпение…», «спасибо наставнику за благодарность за поддержку, доброту и заботу!»

Порядка 20% открыток — с неизвестным адресом, который сотрудники Центра устанавливают. Чем подробнее описана история человека, которому она предназначается, тем быстрее удается установить адресата.

Так, сотрудники Центра обработки данных смогли установить адрес руководителя Городской пионерской школы «Пламя» в Волгограде, музыкальных работников школ искусств в разных городах России, друга участника Фестиваля (было указано только место его работы) в Перми.

Открытки с благодарностью после обработки Центр отправил волонтерским центрам в несколько городов России, оргкомитетуВФМС за прекрасную организацию Фестиваля, жителям Сочи за чистый город и гостеприимство, Президенту России Владимиру Путину за руководство страной и служителю Церкви в Майкопе за наставления и поддержку.

Активисты акции продолжают розыск вожатой из Артека. Жительница Архангельска Алла Бибикова отправила ей открытку со словами: «Спасибо за мой Артек. Девочка с красными бантиками из отряда барабанщиков смены юнкеров 1972 года». Получателя благодарности сотрудники Центра сейчас ищут совместно со специалистами горячей линии лагеря «Артек».

После старта акции «Благодарю» на ВФМС в ней уже приняли участие граждане 45 стран — как в качестве отправителей, так и в качестве адресатов.

К акции каждый день присоединяются новые города и организации в России.

Томский государственный университет провел масштабное мероприятие на нескольких площадках города Томска, Дальневосточный Федеральный Университет уже отправил в Центр обработки данных более 150 открыток, которые подписывали и опускали в специальный куб участники акции на остров Русский.

Несколько детских садов в Чувашии провели акцию по своему сценарию: воспитанники детских садов самостоятельно рисовали открытки «Благодарю», используя символику акции, затем воспитатели устраивали встречу детей с людьми разных профессий: служащими библиотеки, сотрудниками почты, медицинскими работниками, сотрудниками ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция «Благодарю» — это бессрочное некоммерческое мероприятие, механика которого — передача слов благодарности от человека к человеку. Главный инструмент акции — специальные открытки, которые каждый желающий сможет найти в 15 000 отделений «Почты России» по всей стране.

Даже если человек не знает точно адреса получателя, можно отправить открытку в ЦОД акции — адрес ЦОД уже есть на специальных открытках. Специалисты ЦОДа ведут поиски получателей каждой такой открытки.

Слова благодарности можно также отправить через интернет или соцсети, добавив в сообщение хэштег #благодарю (#ThankYou).

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