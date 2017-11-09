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Челябинские военные «подложили свинью»: в Зауралье создают кордон АЧС

Общество

Очаг инфекции от границ Курганской области отделяет всего 80 километров

Курган, 9 ноября 2017, 17:20 — REGNUM  Африканская чума свиней (АЧС) пришла в Челябинскую область. В связи с этим в соседнем Зауралье объявлены карантинные мероприятия. Федеральные надзорные органы и силовые структуры объявили о противоэпизоотических мерах, обязательных к исполнению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Россельхознадзоре по региону.

По предварительным данным, вирус АЧС был занесен в хозяйство Чебаркульского района Челябинской области вместе с термически необработанными пищевыми отходами, поставляемыми для кормления свиней из воинской части. Уничтожено более 300 голов животных. Очаг инфекции от границ Курганской области отделяет всего 80 километров.

На приграничных с Челябинской областью территориях в Зауралье организовано круглосуточное дежурство на предмет выявления и пресечения ввоза свиней, свиного мяса и кормов из Омской области, где ранее бушевала АЧС, и Челябинской области.

В зоне особого внимания надзорных ведомств — все пункты общественного питания курганской области. В области проводится лабораторный мониторинг домашних свиней в радиусе 20 км от воинских частей и в 20-километровой зоне границы с Челябинской областью — в Целинном, Сафакулевском, Альменевском и Щучанском районах.

Напомним, африканская чума свиней — опасная вирусная болезнь. В России впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет, но для свиней — стопроцентно летальная, так как вакцины против АЧС пока не существует. Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными через корма, пищевые отходы, воду, транспортные средства и так далее.

На территории Зауралья на данный момент чумы свиней не обнаружено.

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Чума свиней

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