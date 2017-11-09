В Липецкой области за год «Здоровым поколением» стали 4,5 тыс. детей

Липецк, , 16:49 — REGNUM В Липецкой области массовая профилактическая акция для детей «Здоровое поколение» финиширует 9 ноября в Данкове. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, акция была реализована в рамках проекта «Здоровый регион», который запустили по инициативе главы администрации Липецкой области Олега Королева.

Медицинские специалисты из медучреждений региона проводят профилактические осмотры детей в районах Липецкой области для ранней диагностики заболеваний. Школьникам рассказывают о том, как важно вести здоровый образ жизни.

В 2017 году «Здоровое поколение» охватило восемь районов. Специалисты осмотрели 4,5 тыс. детей в Липецком, Краснинском, Лев-Толстовском, Становлянском, Елецком, Задонском, Измалковском и Чаплыгинском муниципалитетах. Медицинское обследование прошли 1,8 тыс. детей.

В Данкове 9 ноября школьников осмотрели специалисты: кардиолог, аллерголог-иммунолог, невролог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, нефролог. Для учащихся младших классов провели информационно-образовательную программу «Здоровая привычка», где дети в игровой форме познакомились с основами здорового образа жизни. Их учили правильно чистить зубы, а также рассказали о пользе вакцинопрофилактики и защите от вирусов.

«Состояние здоровья подрастающего поколения — важный показатель благополучия общества и государства. Особенно важно заниматься профилактикой различных заболеваний и прививать принципы ведения здорового образа жизни детям с самого раннего возраста», — считает глава региона Олег Королев.