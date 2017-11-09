Viber и WhatsApp предоставят данные в Роскомнадзор

Москва, , 16:24 — REGNUM После бурного диалога с руководством компании Telegram сервисы Viber и WhatsApp предоставят необходимые данные, сообщил 9 ноября журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«У нас такой бурный диалог с Telegram. Со всеми остальными компаниями мы ведём консультации. У нас пока нет острого запроса на включение их в этот реестр», — цитирует Life руководителя ведомства.

Он пояснил, что в настоящий момент отсутствует необходимость включения мессенджеров Viber и WhatsApp в реестр организаторов распространителей информации, однако для исполнения закона это будет сделано в перспективе.

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Ранее в октябре глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что в свете конфликта руководства Telegram с надзорными ведомствами России гораздо больше стоит беспокоиться владельцам сервисов WhatsApp, Viber, Facebook и других.

Напомним, мессенджеры попадают под действие закона (пункт 4.1. статьи 10.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») из «пакета Яровой» и обязаны хранить данные о содержании бесед и переписки пользователей, в том числе фото-, видео и звуковые файлы, до 6 месяцев. Информация может быть предоставлена спецслужбам по запросу.

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