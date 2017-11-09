Хищения, жалобы и непрофессионализм: Как делают капремонт в Москве

Москва, , 18:12 — REGNUM Программа капремонта в Москве длится уже несколько лет, но лишь часть переживших перестройку подъездов могут похвастаться действительно качественными работами. Жители столицы, как и прежде, жалуются на состояние домов как до, так и после проведённых преобразований. В сети вновь и вновь появляются видеоролики с примерами откровенного непрофессионализма подрядчиков и наплевательского отношения администраций.

Напомним, 9 ноября стало известно об аресте по подозрению в мошенничестве директора столичного государственного казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция капитального ремонта» Александра Шукюрова. По данным РБК, 2 ноября в отношении чиновника была выбрана мера пресечения в виде ареста до 30 декабря.

Пока в деле подозреваемого разбираются следствие и суд, ИА REGNUM представляет подборку мнений москвичей о программе капремонта. Например, жителям дома по улице Трофимова, которые, видимо, забыли о крыше над головой, её решили заменить наряду с другими видами ремонтных работ. Правда, без их ведома. Требовала крыша замены или нет, вопрос дискуссионный, но за насильно обновлённую кровлю придётся заплатить.

Ещё один возмутивший жителей случай произошёл на Дмитровском шоссе. Без объявления войны, то есть без предварительного уведомления жильцов, их ранним утром отставили без воды и перешли в наступление , то есть продолжили ремонт здания. Причём дело не столько в отключении, сколько в ощущении реальных действий. Ремонт длится давно, а такое ощущение, что ещё не начинался.

Ниже ещё один наглядный результат «качественной» работы выбранных московскими чиновниками подрядчиков. В данном случае жители пережили ведение боевых действий, что называется, в тылу. Однако по приезду с дачи их ожидал сюрприз.

А вот в доме 32 корпус 2 по улице Дубнинской, где не первый месяц продолжается капремонт, 8 ноября жителей на 10!!! часов оставили без электричества, с утра до позднего вечера.

А так на проблемы капитального ремонта в Москве смотрят в подконтрольных мэрии СМИ:

Правда есть и другие точки зрения на коммунальные проблемы:

Вскоре после старта столичная программа капремонта обросла нелестными коннотациями, превратившись в устах жителей в «хапремонт». Кроме того, как только программа перешла в активную фазу, в соцсетях стали появляться группы по интересам, в которых москвичи не только делились впечатлениями, но и стали организовываться для защиты от наступающего «ремонта».

Так, в соцсети Facebook появилась группа «Как не платить за капремонт». Посты участников не только увлекательное чтиво в стиле хоррор, но и хороший справочник для всех, кто самостоятельно пытается бороться за свои жилищные права.

Участники группы портала жалоб Мой город, прошедшие огонь, воду и медные трубы обращений в департаменты и ведомства столицы, закаленные боями в московских судах, ослепшие над чтением посвященной капремонту нормативной базы, выявили, по их словам, множественные коррупционные схемы в сфере ЖКХ.

Интернет хранит немало свидетельств того, как рядовые жители пытаются докричаться хоть до кого-то и заставить устранить последствия «реконструкций». Например, москвичка Лена Кочнова задокументировала итоги «необычного решения», которое применили строители при установке нового мусоропровода. В комментариях её тут же расстроили, как оказалось этот случай далеко не уникален.

А здесь москвич Александр Шеффер предлагает отгадать, где подъезд до капремонта, а где после. Чтобы не утомлять читателя чудесами ремонтного «профессионализма» подрядчиков, сообщаем, на фотографии без проводов подъезд до проведения ремонтных работ.

Отметим, что рассказывать о пикантных особенностях московского капремонта, которыми делятся москвичи, можно до бесконечности, но после просмотра десятков видеороликов и прочтения бесчисленных постов-жалоб в соцсетях, переходишь на сухой язык «сводок с фронтов». Появляется ощущение, что временами против жителей ведут настоящую войну, причём за их же деньги. Так как плата за капитальный ремонт является обязательной и входит в ежемесячные расходы, составляя сотни рублей с квартиры.

Зачастую к работам привлекаются гастарбайтеры, у которых нет необходимых профессиональных навыков. Так называемые разнорабочие параллельно пытаются зарабатывать, предлагая жильцам дополнительные платные услуги. О качестве такого ремонта догадываться не приходится.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, программа капремонта стартовала в Москве в июле 2015 года. Тогда чиновниками подчёркивалось, что особое внимание будут уделено контролю за качеством выполняемых работ.

«Мы отдельно рассматривали вопрос по привлечению подрядных организаций и руководствовались всеми федеральными нормами, чтобы четко определить критерии оценки и требования к организациям», — уверял гендиректор городского фонда капитального ремонта Артур Кескинов.

Подробности читайте здесь: Региональная программа капремонта в Москве стартует с середины июля