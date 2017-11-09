От храма Покрова на Нерли под Владимиром начали переносить ЛЭП

Владимир, , 15:56 — REGNUM Во Владимирской области начались подготовительные работы к переносу линий электропередач от церкви Покрова на Нерли. Как сообщил портал «Зебра ТВ», сами работы пройдут зимой, чтобы снизить вред земель заповедного Боголюбовского луга от строительной техники.

Сейчас в пойме реки Клязьма лежат новые металлические мачты. В данный момент «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» выполняет переустройство воздушной линии ЛЭП, чтобы освободить ландшафтно-исторического памятник Боголюбовский луг от опор.

«Участок линии, проходящий в настоящее время по территории луга, будет демонтирован. Эти работы запланированы на зимний период для минимизации риска повреждения почвы при работе строительной техники», — цитирует издание представителя компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о переносе ЛЭП задумались еще в 2013 году. Тогда директор комплекса «Боголюбовский луг — церковь Покрова на Нерли» Владимир Андреев заявлял, что ОАО ФСК ЕЭС планировало выделить на эти цели более 3 млрд рублей. Закончить работы планировалось к 2018 году. Владимир Андреев обращался к губернатору Владимирской области Светлане Орловой с просьбой принять меры по ускорению переноса сетей.

Окончательное решение было принято в феврале 2016 года. Тогда сообщалось, что перенос обойдется примерно в 200−250 млн рублей, заявлялось о строительстве шести километров новых линий.

Справка ИА REGNUM. Церковь Покрова на Нерли была построена в 1165 году по велению Андрея Боголюбского. Храм является памятником архитектуры федерального значения. С 1992 года входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». Окружающий ее Боголюбовский луг имеет статус особо охраняемой природной территории (историко-ландшафтного комплекса) регионального значения.

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