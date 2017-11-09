В ФРГ медбрат подозревается в отравлении 106 человек

Ольденбург , Германия, , 15:53 — REGNUM Бывший медбрат Нильс Хёгель, приговоренный в 2015 году к пожизненному заключению за убийство 90 пациентов, подозревается еще в 16 убийствах, сообщает 9 ноября портал seattletimes.com.

В совместном пресс-релизе полицейского управления и прокуратуры Ольденбурга сообщается, что эксперты завершили токсикологические исследования у пациентов, умерших за время работы в больницах Ольденбурга и Дельменхорста медбрата Нильса Хёгеля. Они обнаружили еще 16 смертей, в причастности к которым подозревается Хёгель.

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Осужденный работал в больнице Ольденбурга с 1999 по 2002 год, и в Дельменхорсте с 2003 по 2005 год. Хёгель был осужден в 2015 году от двух убийств и двух покушений на убийство в больнице в Дельменхорсте и был приговорен к пожизненному заключению.

Во время судебного разбирательства Хёгель сказал, что он преднамеренно вызвал сердечные приступы у примерно 90 пациентов в Дельменхорсте, потому что ему нравилось чувствовать себя способным реанимировать их. Позже он сообщил следователям, что он также убивал пациентов в Ольденбурге.

Напомним, в рамках расширенного расследования, в котором участвовали как представители больниц, так и полиция вместе с работниками прокуратуры, эксперты рассмотрели более 500 карточек пациентов и сотни больничных записей. Были эксгумированы 134 тела с 67 кладбищ. Шесть раз был допрошен сам Хёгель.

Полиция заявила, что если бы местные чиновники здравоохранения не колебались, а сообщали в полицию сразу, Хёгель мог быть остановлен раньше.

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