Снимок года по версии Sanctuary запечатлел вопиющую жесткость к слонам

Мумбаи, Индия, , 15:18 — REGNUM

Победителем конкурса фотографий посвященного дикой природе журнала Sanctuary стал снимок «Ад здесь» (Hell is here), на котором толпа мужчин бросает в слониху и еедетеныша огненные снаряды, сообщает Lad Bible.

Автором снимка является БиплабХазра, который дал шокирующее описание запечатленной им сцены.

При объявлении победителя ежегодного конкурса на азиатское отделение журнала подчеркнуло, что «Индия является мировым центром проживания азиатских слонов, где проживает 70% общемировой популяции этих особей».

«Однако эти регалии ничего не значат на фоне того, как жизненно важные ареалы обитания слонов и маршруты их перемещения по-прежнему подвергаются разрушению, а конфликт между слонами и людьми достигает фатальной степени», — указали в журнале.

«Для этих умных, нежных и социальных животных, которые существовали на субконтиненте на протяжении столетий, ад здесь и сейчас», — добавили сотрудники издания.

В конкурсе Sanctuary Asia участвует более 5 тыс. работ из стран со всей Азии, из которых на прошедшей 5 ноября в Мамбаи церемонии выбрано восемь.