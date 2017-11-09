Песков: В Кремле не занимаются «одиозными» водителями

Москва, , 15:17 — REGNUM Кремль не имеет полномочий на изъятие или возврат водительского удостоверения и обращаться туда по этому вопросу бесполезно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 ноября, комментируя слова адвоката Мары Багдасарян о намерении обратиться к президенту.

Скандально известную гонщицу Мару Богдасарян пожизненно лишили водительских прав после многочисленных случаев нарушения правил дорожного движения (ПДД). Адвокат нарушительницы ранее заявил, что подаст обращение к президенту России Владимиру Путину из-за того, что его подзащитной отказываются вернуть водительское удостоверение.

«Что касается в целом этой одиозной участницы дорожного движения в прошлом — это, вообще, случай особенный. Это вопрос наших правоохранительных органов», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2017 года сотрудники ГИБДД снова задержали Багдасарян, которая управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения ей грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

Напомним, против Мары Багдасарян возбуждено более 70 дел об административном правонарушении. Суд приговорил её 595 часам обязательных работ с пожизненной конфискацией водительских прав.

Читайте ранее в этом сюжете: Лишенная прав Багдасарян вновь получила штраф ГИБДД