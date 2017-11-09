В Ставрополе откроют новое кладбище из-за нехватки земли на старых

Ставрополь, , 15:05 — REGNUM В Ставрополе откроют новое кладбище из-за нехватки земли в пределах ныне действующих некрополей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Обустройство нового некрополя обусловлено тем, что земли в пределах нового и новейшего городских кладбищ исчерпали свои возможности», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что захоронения в пределах действующих кладбищ будут производятся насвободных участках рядом с существующими семейными, родственными и родовыми могилами.

Новое кладбище получило название «Крестовоздвиженское». Оно будет открыто в конце декабря — начале января 2018 года. В будущем на его территории будет построена возведена православная часовня.

Кроме того, сообщается, что на кладбище предусмотрены места для погребений представителей различных конфессий. На сегодняшний день создана вся необходимая инфраструктура — проложены дороги и коммуникации, обеспечен подъезд общественного транспорта.