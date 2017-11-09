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«Подарок» для родителей: школьное питание в нижегородских школах дорожает

Общество

Чиновник говорят, что повышение стоимости питания вынужденное, оно продиктовано ростом цен и усилением общественного контроля

Нижний Новгород, 9 ноября 2017, 14:57 — REGNUM  Администрация Нижнего Новгорода приняла решение об увеличении стоимости питания в государственных (муниципальных) учреждениях образование. Решением администрации внесены соответствующие изменения в постановление мэрии от 4 декабря 2015 «Об организации питания в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода».

В соответствии с внесенными изменениями, во всех образовательных учреждениях, кроме дошкольных, стоимость завтрака будет составлять 66 рублей, обеда — 80 рублей, полдника — 30 рублей. Рост стоимости составляет от 7% (полдник) до 21% (обед).

В администрации города подорожание школьного питания связывают с растущими требованиями Роспотребнадзора и усилением общественного контроля за организацией питания в школах. Кроме того, на стоимости школьного питания отразился существенный рост цен на продукты питания за последние два года, прошедшие с момента последнего повышения.

«Стоимость школьного питания не менялась с 2015 года. Значительный рост цен на продукты питания в Нижнем Новгороде за последние два года с тенденцией их дальнейшего повышения в следующем году при неизменной стоимости питания школьников в дальнейшем может привести к вынужденному несоблюдению норм СанПиН, снижению качества приобретаемых продуктов и недостаточному наполнению рациона, недополучению детьми свежих овощей, фруктов, молочных и кисломолочных продуктов, соков и витаминизированных напитков. Индексация стоимости питания детей в школах позволит избежать ухудшения качества питания, а также разнообразить рацион питания детей», — отмечают в мэрии.

По данным городского департамента образования, число приемов пищи у ребенка зависит от длительности его пребывания в школе. Те, кто не посещает группу продленного дня, получают на выбор завтрак или обед. Посещающие продленку дети и остающиеся в школе до 15:30 получают двухразовое питание. Те, кто остается в школе на более длительное время, получают трехразовое питание.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в городской думе Нижнего Новгорода разгорелись споры о том, какие категории школьников следует исключить из списка тех, что имеет право на получение льготного питания. Мэрия решила сократить список льготных категорий для «повышения эффективности контроля за расходованием бюджетных средств в связи с изменением экономической ситуации».

Проблемы с тем, чтобы найти деньги на льготное питание школьников, у бюджета Нижнего Новгорода возникли еще в марте 2015 года. Тогда гордума Нижнего Новгорода одобрила увеличение стоимости школьного питания на 12% с 1 апреля. При этом перед городской администрацией возникла задача найти 21 млн. рублей для бюджетного финансирования школьного питания для льготных категорий учащихся.

Весной 2015 года денег найти не удалось и вопрос был перенесён на начало нового учебного года. Осенью 2016 года городская администрация вышла в гордуму с инициативой о более «справедливом» распределении льгот.

В итоге из списка льготных категорий были исключены учащиеся коррекционных классов начальных школ, а также учащиеся кадетских классов. Ученики из этих категорий могу получить компенсации на льготное питание только если будут льготного питания лишены. Компенсацию они получат только при условии, если являются малоимущими.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах

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