В Узбекистане начнут взимать сбор с туристов, живущих в домах на колесах

Ташкент, , 15:00 — REGNUM В Узбекистане в ряд правительственных решений внесены поправки по упрощению порядка въезда и пребывания в стране иностранных туристов, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.

Так, к средствам размещения туристов теперь будет относиться наземный транспорт, преобразованный под средство размещения для ночлега. При этом живущие в них иностранцы должны в общем порядке уведомлять об этом принимающие организации и лица, пригласивших их по частным делам. Туристский сбор за подобную форму размещения будет взиматься в размере 10% от МРОТ за каждый день проживания.

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Согласно документу, если иностранец прибудет в страну раньше указанного в его визе срока, он может обратиться в консульское бюро МИД в пункте пропуска через государственную границу, где в документ внесут соответствующие изменения.

По новым правилам, проверка фактического учета иностранцев будет осуществляться органами внутренних дел с использованием электронной автоматизированной программы.

Кроме того, к временной прописке будут приравниваться предоставленные туроператорами электронные списки туристов с их паспортными данными, а также схемами маршрутов и мест остановок при поездках: в сопровождении экскурсовода, гида или инструктора-проводника в рамках тура, если его срок не превышает 10 суток; иностранцами на личном автомобиле, мотоцикле, велосипеде, пешком или в составе группы на автобусе.

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