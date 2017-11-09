Пассажирские перевозки: в Перми откажутся от кондукторов

Пермь, , 15:39 — REGNUM В Перми решили провести реформу в сфере пассажирских перевозок. В рамках проекта новой пересадочной маршрутной сети планируется введение безналичного расчёта за проезд, однако и наличные тоже будут в ходу. Однако по безналичному расчёту обещают более дешёвый билет — на два-три рубля. Кроме того, введение этой системы отразится на работе кондукторов, с течением времени их вытеснят с рынка. Поскольку к 2020 году безналичная опала должна достигнуть 80%, сообщают СМИ.

Реформа пройдёт поэтапно. Так, в 2018 году сформируют необходимую нормативно-правовую базу. Затем, в 2019 году, протестируют работу транспорта без кондукторов. В 2020 году от кондукторов намерены отказаться. Однако на рынке перевозок с ликвидацией кондукторов появятся контролёры. В результате этих изменений ожидается повышение пассажиропотока общественного транспорта, следовательно, и выручки.

В муниципальных транспортных учреждениях отметили, что мэрия расходует на содержание персонала на муниципальном транспорте больше, чем перевозчик. Установка валидаторов и переход на безналичный расчёт станут инструментом для экономии бюджетных средств. Более того, прозвучала инициатива об ужесточении наказания для безбилетников. Предложено увеличить штрафы в 10 раз: со 100 рублей до 1 тысячи.

Стоит отметить, что с 1 ноября на маршрутной сети трамваев и троллейбусов в пересадочной системе произошли изменения. Теперь пассажиры в течение 40 минут совершать пересадки без дополнительной оплаты проезда. В гордуме сообщили, что пермяки позитивно восприняли новшество.

Между тем, в мэрии рекомендовали транспортникам не торопиться с внедрением новшеств, а сначала смоделировать и изучить ситуацию, а также выяснить общественное мнение, поскольку все изменения, по словам чиновников, должны быть на пользу пассажирам.