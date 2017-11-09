Государство обещает заняться незваными похоронными агентами в РФ

Москва, , 14:51 — REGNUM Новый закон установит строгие требования к тем предметам, которые используются при погребении человека. Об этом 9 ноября заявила заместитель директора департамента городской среды Минстроя РФ Маргарита Поспелова, говоря о новом законопроекте о похоронном деле, который обсуждался в рамках круглого стола в Общественной палате РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно принять меры к тому, чтобы была выстроена прозрачная система, — заявила она.- Чтобы она была понятна как потребителю, так и представителям банковских структур, и чтобы сделать эту сферу конкурентной, привлекательной и достойной наряду с другими отраслями экономики».

Она также отметила, что её ведомство выступает с идеей оставить специализированную службу в виде муниципального учреждения, которое «будет выполнять социальную функцию государства по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению в исключительном порядке».

«Если говорить об остальном рынке оказания ритуальных услуг, то мы пытаемся максимально разграничить рынки ритуальных, медицинских и религиозных услуг. Похоронные службы должны отвечать определённым требованиям, и, подтверждая своё соответствие этим требованиям, эти похоронные службы включаются в специальный реестр», — пояснила она.

Если новый документ будет принят, то за те или иные злоупотребления похоронные службы будут удалены из этого реестра. Более того, учредители исключённых контор не смогут выступать учредителями новых фирм, работающих в этой сфере. Кроме того, исключением обещают карать и те организации, которые добывают информацию о потенциальных клиентах незаконным путём.

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Проще говоря, государство наконец-то озаботилось проблемой коррупционных связей между частными погребальными конторами и отдельными работниками здравоохранения (а также органов правопорядка), «сливающими» на сторону информацию о том, что тот или иной гражданин скончался. Бестактность, бесцеремонность, наглость и неописуемая навязчивость похоронных агентов, добывающих ценные сведения таким путём, давно известна всякому, кто хоть раз занимался организацией похорон своих близких.

Напомним, что сегодня отрасль, которая отвечает в России за погребальные услуги, регулирует нормативный акт, вступивший в силу еще в 1995 году. Отметим также, что по результатам социологического исследования, проведенного летом 2017 года, большинство граждан РФ не копят деньги на собственные похороны. Озабочены этим только 25% населения.

Добавим, что круглый стол «Общественный контроль похоронного дела: законодательство, правоприменение и конкурентное регулирование» прошёл в Общественной палате РФ 9 ноября.