В Переславле Ярославской области осквернили старейший памятник Ленину

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:46 — REGNUM В Переславле-Залесском осквернен старейший в Ярославской области памятник Владимиру Ленину, расположенный на Народной площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции КПРФ в Переславской городской Думе Александр Дыма. Бронзовый памятник был закрыт на время реконструкции дома культуры «Ювента». На время строительных работ он был убран в короб из досок, а рука, указывающая в светлое будущее, была защищена обрезком пластиковой гофрированной трубы.

«Появилась информация, что руки нет. Наши товарищи побывали там и увидели, это действительно так. Она оторвана и валяется рядом. Я думаю, что это вандализм. Кто-то проник на территорию стройки во время ремонта и оторвал руку. Этот памятник был отлит из бронзы в 1929 году на средства работников завода «Красное Эхо». Ранее у нас в городе кто-то оторвал руку памятнику святителю Луке Войно-Ясенецкому, многие в городе полагают, что это один и тот же человек. Политического подтекста я не вижу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Дыма.

В пресс-службе администрации Переславля-Залесского корреспонденту ИА REGNUM сказали, что «рука на месте, но требует ремонта». Главный архитектор Переславля Артем Цымбалов не смог ничего сказать. Заказчиком ремонта ДК выступала городская администрация, аукцион выиграло ООО «Строительная компания «Развитие» из подмосковных Люберец, стоимость работ составила 76,8 млн рублей. Отремонтировать дом культуры обещал во время визита в Переславль-Залесский губернатор области Дмитрий Миронов.

Памятник Ленину является объектом культурного наследия регионального значения. В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили что местные власти обращались с вопросом о том, как ремонтировать памятник. Об инциденте же им ничего не известно. Проверка будет проведена лишь в случае обращения граждан или организации. Александр Дыма пообещал направить депутатский запрос. В департаменте подчеркнули, что в этом случае подрядчик должен был обеспечить меры по сохранности объекта культурного наследия, для чего должна была быть проведена историко-культурная экспертиза.

Сейчас строительная площадка огорожена, доступа для посторонних туда нет. Памятник Ленину в Переславле-Залесском является одним из ранних. В частности, на барельефе постамента там изображен первый, деревянный мавзолей Ленина на Красной площади.