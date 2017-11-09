Квартира и счета режиссера Серебренникова арестованы

Москва, , 14:40 — REGNUM Басманный суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на квартиру, легковое транспортное средство и банковские счета художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В пресс-службе уточнили, что арест наложен на счета режиссера в рублях и иностранной валюте — более 60 тыс. евро, свыше 360 тыс. рублей и около 4 тыс. долларов. Помимо счетов санкции были наложены на квартиру и автомобиль.

Кроме того, Басманный суд Москвы наложил арест на финансовые средства и «золотые изделия», принадлежащие гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину (фигурант дела). В частности, у него на счетах находилось более 80 тыс. долларов и 5 тыс. евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников был задержан 22 августа 2017 г, режиссёр подозревается в организации хищения не менее 68 млн рублей, которые были выделены из бюджета в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Серебренникову, который помещен под домашний арест, было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По соответствующей статье ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей.

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