Лондон, , 14:39 — REGNUM Гражданин Великобритании Марк Мичан, который надрессировал пса своей девушки вскидывать лапу в нацистском приветствии, предстал перед судом в рамках разбирательства его дала об экстремизме, сообщает The New York Post.

Мичан, проживающий в Шотландии, научил мопса своей сожительницы вскидывать лапу в характерном жесте при словах «Зиг хайль!». По его словам, он сделал это, чтобы разыграть девушку.

На опубликованном в апреле 2016 года видео, которое посмотрело огромное число человек, видно, как мопс по кличке Будда смотрит выступления лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

На видео также можно увидеть, как его автор радостным голосом повторяет: «затравим евреев газом?», ожидая от пса положительной реакции.

Напомним, в годы Второй Мировой войны Британия потеряла в борьбе с фашистской Германией почти 500 тыс. человек.

При этом непосредственно шотландцев во время войны погибло 57 тыс. человек.