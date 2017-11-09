Умерла немецкая «девушка Джеймса Бонда»

Берлин, , 14:45 — REGNUM На 80-м году жизни умерла немецкая актриса Карин Дор, известная по роли в пятом фильме про Джеймса Бонда «Живешь только дважды» (1967), пишет 9 ноября немецкий таблоид Build.

По словам сына актрисы, в июле 2016 года Дор столкнулась на улице с прохожей и упала, ударившись затылком о бордюр. В больнице не выявили серьезных травм головы, и, вернувшись домой, актриса чувствовала себя хорошо. Состояние здоровье Дор стало ухудшаться в марте 2017 года, и через восемь месяцев она умерла.

Смерть подтвердил сын актрисы. Карин Дор умерла в доме престарелых в Мюнхене.

Она сыграла более 50 ролей. Немецкая актриса получила известность своим участием в фильме про Джеймса Бонда, главную роль в котром исполнил Шон Коннери.

В 1969 году на экраны вышел триллер Альфреда Хичкока «Топаз», который также принес известность Дор.