Выдвинувшим ультиматум литовским медикам пообещали повысить зарплаты

Вильнюс, , 14:13 — REGNUM После встречи с представителями профсоюзов медиков министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига представит правительству предложение с мая 2018 года поднять зарплаты специалистам всех медучреждений не менее чем на 20%, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения. Это же подтвердил литовским СМИ президент Союза врачей Литвы Лютаурас Лабанаускас, который утверждает, что доволен результатами переговоров.

«У нас с профсоюзами состоялась действительно продуктивная дискуссия, в ходе переговоров мы достигли промежуточных результатов, которые я представлю правительству и министерству финансов, то есть в следующем году зарплаты должны вырасти у всех медиков. Пока что предлагается поднять зарплаты с 1 мая. Также достигнуто соглашение, что зарплаты должны увеличиться не менее чем на 20%», — сказал Вярига.

Следующая встреча двух сторон запланирована на следующую неделю.

«В долговременном процессе, до 2020 года, зарплаты должны увеличиться на 60% по сравнению со средним показателем этого года. Если будет возможность, этот процент можно будет увеличить. Мы не хотим одноразового процесса, потому что он не гарантирует устойчивость для повышения наценок на медицинские услуги. А какой их рост будет в следующем году, такой нас и удовлетворит. Конечно, чем он будет больше, тем нам будет лучше», — сказал Лабанаускас.

По словам Вяриги, все прекрасно понимают, что зарплаты медиков слишком низкие, и что их надо повышать. Но перед этим нужно очень хорошо проанализировать возможные источники, распределение средств и вероятные последствия для бюджета государства и бюджета Фонда обязательного страхования здоровья.

И все-таки, по словам министра, при решении того вопроса первенство будет оказано интересам пациентов.

«Повышение зарплат медиков никак не должно отразиться на простых пациентах, то есть для них не должны увеличиваться наценки на услуги, тарифы выплат и тому подобное. Значит, нужно ежегодно дополнительно находить более 10 млн евро, не нарушая прав пациентов, гарантируя качественные медицинские услуги, удовлетворяя потребности жителей, касающихся новых компенсируемых лекарств, обследований, новых медицинских услуг. Как это сделать? Мы ищем общее решение», — сказал министр.

Ранее литовские врачи выдвинули властям ультиматум, в котором грозились эмигрировать в западные страны ЕС, где «нас ждут, как специалистов».

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