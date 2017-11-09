В России появится закон о компьютерных играх и киберспорте

Москва, , 14:07 — REGNUM Законопроект, направленный на регулирование рынка компьютерных игр, разрабатывают представители рынка компьютерного спорта, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Глава ведомства ознакомился с концепцией проекта закона и нашел, что там «достаточно разумные вещи прописаны, которые существуют в регулировании Китая, Индии и ряда других стран».

Говоря о сроках принятия отраслевого закона, Жаров отметил, что их нет.

Представители рынка киберспорта самостоятельно, без участия государства, занялись разработкой профильного закона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным PricewaterhouseCoopers, объем рынка киберспорта в России в 2017 году оценивается в 3,8 млн долларов. При этом в 2016 году объем рынка киберспорта в мире достиг 327 млн долларов, а к 2021 году он может увеличиться до 874 млн долларов.